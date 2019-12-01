Албания просит о помощи

В Албании завершились поисково-спасательные операции. В результате мощного землетрясения магнитудой 6,4 погибли 50 человек, сотни пострадали. Премьер-министр страны Эди Рама сообщил, что в городе Дуррес разрушены порядка 900 домов, а в столице Тиране — 1465 зданий.

"Почти все уехали" — рассказывает жительница Дурреса. — "Город опустел, многие уехали в Тирану, потому что их дома разрушены. Вчера семь автобусов увезли людей в Косово. Чтобы прокормить семью я продаю овощи и фрукты, которые выращиваю сама. Мой дом разрушен. Вся вода проникает внутрь. Но никакой помощи я так и не получила".

Мэр Дурреса сообщила о своей отставке. Албанцев возмутило ее заявление о количестве жертв —Валбона Сако сказала, что рада, что погибли только 50 человек.

Албанский журналист Герг Санаси живет в Дурресе. "Мне немного стыдно", — говорит он. "Я ничего не потерял, не получил ни царапины, а вот в этом доме погибла целая семья".

Власти Албании обратились к международному сообществу за содействием в восстановлении страны Премьер-министр отметил, что речь идет как о финансовой, так и об экспертной помощи. Ранее результате краудфандинга правительству удалось собрать 12 млн евро и 1,5 млн долларов.