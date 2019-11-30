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США

Пласидо Доминго отвергает обвинения

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  Вероника Доваль 
Пласидо Доминго отвергает обвинения
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Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго отверг в интервью испанским СМИ все выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах и заявил, что "никогда не вел себя агрессивно и непристойно". Скандал вокруг 78-летнего Доминго разгорелся в августе. Девять женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках и приставал к ним.

Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. В своем интервью певец подчеркнул, что испанцы "теплые, ласковые и любящие" и он также всегда был галантным. Но, по его мнению, "изменения в культуре привели к тому, что жесты, ранее считавшиеся проявлением галантности, сегодня воспринимаются совсем по-другому". Ранее вследствие скандала Пласидо Доминго ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет.

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