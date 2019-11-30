Мадрид готовится к COP25

Мадрид готовится к проведению встречи на высшем уровне: со 2 по 13 декабря в столице Испании пройдет 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ожидается, что саммит, который изначально должен был состояться в Чили, посетят делегации 196 стран, в том числе около 50 глав государств и правительств.

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера отметила: "На ближайшее время место проведения конференции считается уже не территорией Испании — это территория ООН и Чили, площадка для многосторонней встречи. Наступило время действовать в защиту климата".

REUTERS/Sergio Perez

Менее чем за неделю до начала переговоров эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому концентрация парниковых газов на Земле достигла рекордного уровня, а темпы роста промышленности не замедляются, несмотря на обязательства, принятые в Парижском климатическом соглашении.