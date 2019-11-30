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Великобритания

Террорист вышел из тюрьмы слишком рано?

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  Ирина Шелудкова 
Террорист вышел из тюрьмы слишком рано?
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После пятничного теракта улицы Лондона патрулируют усиленные наряды полиции. А следователи проводят обыск в квартире 28-летнего преступника в городке Танстолл (графство Стаффордшир).

В прошлом году Усман Хан Хан вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению и был обязан носить электронный браслет. В заключении он провел семь лет из 16, при этом он был признан виновным в связях с террористами и намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу.

В связи с чем младший министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис заявил:

Вопрос, поставленный премьер-министром, действительно справедливый: мы должны понять, назначаем ли мы адекватные сроки заключения самым опасным преступникам, предоставляем ли мы полиции и другим службам достаточные полномочия? Мы рассмотрим этот вопрос в ближайшее время и примем необходимые меры, чтобы удостовериться в том, что мы делаем все возможное для безопасности людей

Ранее в интервью перед вечерним заседанием чрезвычайного правительственного комитета Cobra ("Кобра") премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ошибкой тот факт, что "у опасных преступников есть возможность выходить из тюрьмы досрочно".

Злоумышленник напал с ножом на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев, где в этом время проходила встреча выпускников и преподавателей программы Learning Together ("Учимся вместе") Института криминологии Кембриджского университета. В рамках данной программы заключенные из британской тюрьмы Грендон, получающие дополнительное образование в заключении, могли прослушать курс криминологии вместе со студентами Кембриджа. Мероприятие, в котором участвовало около 150 человек, было посвящено пятилетней годовщине с начала осуществления программы. Здание расположено на северном берегу Темзы неподалеку от Лондонского моста.

REUTERS/Simon Dawson

Мэр Лондона Садик Хан подчеркнул:

Мы не позволим этому террористу нарушить наш образ жизни. Мы не позволим ему испортить Рождество. Не позволим ему оказать негативное влияние на бизнес Лондона. Мы должны быть источником уверенности, показать нашу непоколебимость и способность преодолевать трудности. Мы не позволим ни этому террористу, ни кому-либо еще разделить наше общество

Жертвами нападения стали мужчина и женщина. Еще три человека получили ранения и находятся в больнице. Преступника сначала задержали прохожие. Он был застрелен полицейскими после того как на нем было замечено взрывное устройство, оно оказалось фальшивым. По данным следствия, злоумышленник действовал в одиночку.

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