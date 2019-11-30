"Нет смысла в досрочном освобождении террористов"

Теракт в Лондоне совершил ранее судимый Усман Хан, который провел несколько лет в тюрьме по обвинению в связях с экстремистами и намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу. В прошлом году он вышел на свободу досрочно и был обязан носить электронный браслет.

По итогам посещения места нападения премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался за лишение права на условно-досрочное освобождение осужденных за террористическую деятельность:

Нет смысла в том, чтобы освобождать досрочно осужденных за террористические преступления, за серьезные преступления, связанные с насилием. Мы выступаем за то, чтобы такие люди полностью отбывали свое наказание

Жертвами пятничного теракта стад мужчина и женщина, еще три человека (один мужчина и две женщины) получили ранения и находятся в больнице. Злоумышленник, который по данным следствия действовал в одиночку, напал с ножом на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев. В это время там проходила встреча выпускников и преподавателей программы Learning Together ("Учимся вместе") Института криминологии Кембриджского университета. В рамках данной программы заключенные из британской тюрьмы Грендон, получающие дополнительное образование в заключении, могли прослушать курс криминологии вместе со студентами Кембриджа. Мероприятие, в котором участвовало около 150 человек, было посвящено пятилетней годовщине с начала осуществления программы. Здание расположено на северном берегу Темзы неподалеку от Лондонского моста. На данный момент названо имя одного из погибших, это 25-летний координатор программы Learning Together Джек Меррит. Во время нападения он выступал с презентацией.

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родным жертв теракта. Она отметила "смелых людей, которые рисковали своими жизнями для того, чтобы самоотверженно помочь другим и защитить их".

В полиции отмечают, что прохожие для задержания преступника использовали китовый бивень и огнетушитель. Стражи порядка застрелили злоумышленника после того. как на нем было замечено взрывное устройство, оно оказалось фальшивым. Между тем ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".