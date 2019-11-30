Задержан подозреваемый по делу о нападении в Гааге

35-летний мужчина без определённого места жительства задержан в Нидерландах по делу о нападении с ножом на прохожих в Гааге. Он доставлен в полицейский участок на допрос. Об этом сообщила на своей странице в Twitter гаагская полиция.

Нападение, в результате которого были ранены три подростка - мальчик и две девочки - произошло в пятницу около 8 часов вечера у магазина "Хадсонс Бей" на главной торговой улице Роте-Маркт в историческом центре Гааги. Все трое прошли лечение в больнице и уже отпущены домой.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. На его поиски были брошены все силы городской полиции. По данным очевидцев, нападение совершил смуглый мужчина лет 45-ти, одетый в чёрное.

Национальная телекомпания NOS процитировала двух свидетелей, которые рассказали, как девочки с криком вбежали с улицы в ближайший магазин. А человек спортивного вида убежал, легко и ловко преодолевая препятствия. Мотивы его поступка пока неизвестны.