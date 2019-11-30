Лавина накрыла двух лыжников на Монблане

Двое горнолыжников погибли в результате схода лавины на итальянской стороне Монблана. Снег накрыл их в 500 метрах от станции Пунта Хелброннер новой современной канатной дороги Skyway Monte Bianсo, котрая только что заработала после сезонного закрытия. Отсюда открывается круговая панорама на всю альпийскую горную цепь и отходят сразу несколько популярных у фри-райдеров направлений для внетрассового катания.

Предупреждение специальных служб о потенциальной опасности схода лавин 32-летний Лука Мартини и 28-летний Эдоардо Камарделла проигнорировали. О том, что в этом районе уже прошла одна лавина, предупредил итальянцев и встретившийся им лыжник, но они продолжили спуск? и через несколько минут их накрыло.

В поисковой операции приняли участие несколько отрядов спасателей с собаками и вертолёт гражданской авиации. Тела погибших были доставлены для опознания в Курмайор.