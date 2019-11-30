Албания: помочь выжившим

Многие из зданий, которые выстояли во время землетрясения в албанском Дурресе, сейчас аварийные, и жители боятся возвращаться домой. Афтершоки не прекращаются. Ситуация усугубляется плохими погодными условиями: резко упала температура и проливные дожли не прекращаются вот уже который день. Жителям палаточных городков не хватает продуктов, лекарств, тёплой одежды и одеял. Те, что привозятся в местную школу, переоборудованную в распределительный центр, расходятся мгновенно.

"Ох, как же тяжело, - говорит эта женщина.- Мы всей семьёй - а нас четверо - провели минувшую ночь вон в том небольшом саду. Мы разожгли костёр, чтобы согреться. Один добрый солдат дал мне это одеяло, спасибо ему".

Землетрясениемагнитудой 6,4, жертвами которого стали 50 человек и около 2 тысяч пострадали, произошло в прибрежных районах Албании во вторник. С тех пор уже зарегистрированы около 600 повторных толчков. В наиболее пострадавшем Дурресе - втором городе Албании - повреждены около 900 домов, в столице Тиране - 1465 зданий. Ночи стали морозными, и в палатках без обогрева ночевать становится всё сложнее.