Брауншвейг: съезд АдГ на фоне протестов

На фоне многотысячных акций протеста в Брауншвейге на севере ФРГ проходит съезд "Альтернатива для Германии" ( АдГ), крупнейшей оппозиционной партии в бундестаге. "Фольксваген-центр", где 550 депутатов ультра-правой партии собрались, чтобы избрать своего лидера, окружён полицией, преградившей путь рвущимся в здание демонстрантам во главе с левыми активистами, приехавшими со всей страны.

"Фольксваген" дистанцировался от партии, проводящей, по словам руководства автогиганта недопустимую для него ксенофобскую, националистическую политику. Все логотипы концерна в центре закрыты щитами.

Открывая съезд, один из основателей партии Александр Гауланд обратился к делегатам:

"Как один из сопредседателей партии, я сегодня по-дружески освобождаю место для молодёжи. И пусть никто не беспокоится о том, если завтра вдруг окажется, что это больше не моя партия, что она стала слишком правой".

Целью AдГ на этом этапе Гауланд назвал переход от оппозиции к власти по крайней мере на региональном уровне.

78-летний политик считается объединяющей фигурой правых популистов. Свою кандидатуру он на избрание не представил, но заявил, что может решить побороться за лидерство, если его не устроят другие претенденты.

Второй сопредседатель депутат Европарламента Йорг Мойтен стремится к переизбранию. О своём намерении возглавить партию заявил и депутат бундестага математик Готфрид Курио, ярый противник иммиграции из Африки и с Ближнего Востока.