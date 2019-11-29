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Венгрия

Туннель для нелегальных мигрантов

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  Марфа Васильева 
Туннель для нелегальных мигрантов
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Два туннеля для переправки нелегальных мигрантов обнаружила полиция Венгрии на венгерско-сербской границе.

Один из них длиной 34 метра был прорыт в медье Чонград, перепад высот достигал в нем 6 метров. Протяженность второго туннеля составила 22 метра, его обнаружили в медье Бач-Кишкун.

Оба туннеля были прорыты вручную, без внутренней опорной конструкции, а входы и выходы были замаскированы растительностью. Те, кто их соорудили, пока не найдены.

В первом туннеле полиция задержала 44 нелегальных мигранта, во втором никого не обнаружили. После проверки венгерская полиция сравняла оба сооруженияая с землей.

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