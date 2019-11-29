День благодарения Трамп отметил в Афганистане

Этой ночью по центральноевропейскому времени президент США прибыл в Афганистан, чтобы отметить с дислоцированным там американским военным контингентом День благодарения.
Он приветствовал солдат и офицеров, а также упомянул недавнюю спецоперацию, в результате которой был уничтожен глава террористической группировки ИГИЛ.
Трамп упрекнул ряд европейских стран в недостаточном желании забрать к себе обратно содержащихся в заключении боевиков ИГ.
Это первый визит американского лидера в Афганистан, но вторая поездка в страну, где идут военные действия. В прошлом году Трамп с не менее неожиданным визитом побывал в Ираке, это произошло на Рождество.