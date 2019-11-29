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Афганистан

День благодарения Трамп отметил в Афганистане

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  Елена Караева 
День благодарения Трамп отметил в Афганистане
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Этой ночью по центральноевропейскому времени президент США прибыл в Афганистан, чтобы отметить с дислоцированным там американским военным контингентом День благодарения.

Он приветствовал солдат и офицеров, а также упомянул недавнюю спецоперацию, в результате которой был уничтожен глава террористической группировки ИГИЛ.

Трамп упрекнул ряд европейских стран в недостаточном желании забрать к себе обратно содержащихся в заключении боевиков ИГ.

Мы охраняем и содержим тысячи боевиков группировки ИГИЛ. Многие из них приехали из Франции. Многие из них приехали из Германии. Они приехали из разных европейских стран. Эти государства пока не проявляют большого желания забрать этих людей обратно к себе, и это со стороны европейских столиц нехорошо. Они должны их забрать, и они должны их у себя отдать под суд. Если это не сделают правительства, эти люди попытаются сами вернуться обратно туда, откуда приехали, и это будет еще хуже.
Дональд Трамп
президент США

Это первый визит американского лидера в Афганистан, но вторая поездка в страну, где идут военные действия. В прошлом году Трамп с не менее неожиданным визитом побывал в Ираке, это произошло на Рождество.

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