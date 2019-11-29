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Испания

Мигранты прибыли на пляж

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  Ирина Шелудкова 
Мигранты прибыли на пляж
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Отдыхающие на пляже Агила на Канарских островах помогли спасательным службам оказать первую помощь нелегальным мигрантам, которые приплыли на остров на утлом суденышке. На берег высадились 24 человека, в том числе трое детей и беременная женщина.

В Международном комитете Красного креста заявляют, что мигранты прибыли из африканских стран, расположенных на севере континента и к югу от Сахары. По их совам, они провели шесть дней в открытом море. В комитет отметили, что находившиеся на пляже местные жители и туристы первыми предоставили еду и сухую одежду оказавшимся на берегу людям.

По данным МВД Испании, с начала года в страну прибыли около 28 тысяч мигрантов, в два раза меньше, чем в прошлом году. При этом на Канарских островах отмечается рост миграционного потока — показатель увеличился на 22%. В этом году сюда в поисках лучшей жизни по морю добрались 1500 человек.

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