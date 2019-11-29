Мигранты прибыли на пляж

Отдыхающие на пляже Агила на Канарских островах помогли спасательным службам оказать первую помощь нелегальным мигрантам, которые приплыли на остров на утлом суденышке. На берег высадились 24 человека, в том числе трое детей и беременная женщина.

В Международном комитете Красного креста заявляют, что мигранты прибыли из африканских стран, расположенных на севере континента и к югу от Сахары. По их совам, они провели шесть дней в открытом море. В комитет отметили, что находившиеся на пляже местные жители и туристы первыми предоставили еду и сухую одежду оказавшимся на берегу людям.

По данным МВД Испании, с начала года в страну прибыли около 28 тысяч мигрантов, в два раза меньше, чем в прошлом году. При этом на Канарских островах отмечается рост миграционного потока — показатель увеличился на 22%. В этом году сюда в поисках лучшей жизни по морю добрались 1500 человек.