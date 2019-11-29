Дональд Туск передал полномочия главы Евросовета Шарлю Мишелю

Дональд Туск прощается с постом главы Европейского совета. В пятницу он официально передал полномочия Шарлю Мишелю. Начиная с 1 декабря именно экс-премьер-министр Бельгии будет председательствовать на заседаниях глав государств и правительств стран ЕС.

43-летний чиновник ратует за независимую "зеленую" Европу и опасается новой холодной войны, противостояния между США и Китаем.

В свою очередь, экс-президент Польши Туск совсем отходить от союзных дел не собирается. На прошлой неделе он был официально избран председателем главной политической силы ЕС - Европейской народной партии.