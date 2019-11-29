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Румыния

Румыния во власти либералов

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 Mari Jeanne Ion 
Румыния во власти либералов
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Переизбрание проевропейского президента в воскресенье уже меняет политический ландшафт в Румынии. Либералы, которые поддерживали Клауса Йоханниса во время предвыборной кампании, планируют сформировать новое большинство в парламенте, где по-прежнему доминируют социал-демократы и их союзники.

После вотума недоверия в октябре правое крыло заметно ослабло. И теперь есть только один способ изменить ситуацию.

Моя цель — создание нового парламентского большинства, проевропейского большинства, состоящего из демократических партий, которые понимают нужды Румынии и румын. Большинство, которое будет продвигать открытую политику, проевропейскую и современную. Я поддерживаю идею о проведении досрочных выборов следующей весной
Клаус Йоханнис
переизбранный президент Румынии

Альянс партий "Союз спасения Румынии" и "ПЛЮС", представляющей фракцию "Обновляя Европу" в Европарламенте, встал на сторону либералов.

В национальном парламенте сложилось то же самое большинство, что и 3 года назад. Здесь ничего не изменилось. Это большинство не в состоянии разработать, поддерживать реформы в Румынии. Это абсолютно ясно. Именно поэтому либералы имеют меньшинство в правительстве. Мы четко заявили, что необходимо провести досрочные выборы
Дан Барна
лидер "Союза спасения Румынии"

С предыдущих парламентских выборов в конце 2016 года и на протяжении всей недавней избирательной кампании руководство социал-демократов продвигало националистические идеи и антиевропейские настроения, которые, как оказалось, не принесли желаемого результат - их кандидат в президенты, бывшая премьер-министр Виорика Дэнчилэ, разгромно проиграла во втором туре. Она также была вынуждена уйти с поста лидера социал-демократов, поскольку партия заявила, что хочет реформироваться и следовать проевропейской повестке дня.

Отвечая на вопрос: "Что этим хочет сказать партия Брюсселю?" — временный председатель социал-демократической партии Марчел Чолаку сказал:

"Перед тем, как разговаривать с Брюсселем, нам нужно показать, что социал-демократы признали целый ряд совершенных в прошлом ошибок. Мы избегали созыва заседания исполнительного комитета и принятия решений"

При сменяющих друг друга правительствах в течение последних трех лет руководство социал-демократов пыталось свернуть антикоррупционные законопроекты и создало специальную группу по расследованию предполагаемых случаев коррупции среди судей и прокуроров, что было воспринято как политический удар по судебной системе и подверглось жесткой критике со стороны Брюсселя.

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