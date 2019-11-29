Рэп и экология: как актуальная тема отражается в музыке

О климате в речитативе. Венгерский рэп-исполнитель и актер Ноар (noÁr) выбрал эту актуальную тему для своего творчества.

Популярный среди молодежи рэпер, чье настоящее имя Арон Мольнар, в своей новой композиции призывает общественность озаботиться спасением планеты. В ней он посылает четкий сигнал власть имущим: "Время вышло".

Релиз его новой песни под названием Air! ("Воздух") приурочен к 25-й Конференции ООН по изменению климата и 4-й международной акции экопротестов. Клип за неделю собрал более 110 тысяч просмотров на YouTube и 150 тысяч на Facebook.

Арон Мольнар в интервью нашему каналу рассказал, почему он решил использовать рэп для привлечения внимания публики всех возрастов.

Я принимал участие во второй международной акции экопротестов и я понял, что благодаря этим молодым ребятам, "Пятнице ради будущего" тема сама идет мне в руки. Они объясняют, что ты можешь сделать и как для сохранения планеты. И я сидел на улице, 30-летний мужик, смотрел на них и спрашивал себя: "а почему я ничего не делаю?" Арон Мольнар рэп-исполнитель

Дети поют о своем мрачном будущем, если взрослые здесь и сейчас не примут жесткие меры по ограничению загрязнения воздуха.

Для нас было очень важно объяснить детям, о чем они поют. Мы сели и изучили текст песни вместе. И я заметил, как только они втянулись, эта тема стала важной и для них Арон Мольнар рэп-исполнитель

На вопрос "Что нужно власть имущим, чтобы признать климатическую чрезвычайную ситуацию не только на словах, но и принять меры для борьбы с ней?", певец ответил:

Политикам нужно открыть глаза. С другой стороны, нам нужна критическая масса, чтобы форсировать поиск решения. Моя ответственность - поставить эту проблему во главу угла. Привлечь столько внимания, сколько получится, потому что с этого момента власть имущие просто не смогут пройти мимо нас Арон Мольнар рэп-исполнитель

Во время съемок клипа, Ноар организовал акцию по сбору мусора в одном из лесов Будапешта.