Рэп и экология: как актуальная тема отражается в музыке

О климате в речитативе. Венгерский рэп-исполнитель и актер Ноар (noÁr) выбрал эту актуальную тему для своего творчества.
Популярный среди молодежи рэпер, чье настоящее имя Арон Мольнар, в своей новой композиции призывает общественность озаботиться спасением планеты. В ней он посылает четкий сигнал власть имущим: "Время вышло".
Релиз его новой песни под названием Air! ("Воздух") приурочен к 25-й Конференции ООН по изменению климата и 4-й международной акции экопротестов. Клип за неделю собрал более 110 тысяч просмотров на YouTube и 150 тысяч на Facebook.
Арон Мольнар в интервью нашему каналу рассказал, почему он решил использовать рэп для привлечения внимания публики всех возрастов.
Дети поют о своем мрачном будущем, если взрослые здесь и сейчас не примут жесткие меры по ограничению загрязнения воздуха.
На вопрос "Что нужно власть имущим, чтобы признать климатическую чрезвычайную ситуацию не только на словах, но и принять меры для борьбы с ней?", певец ответил:
Во время съемок клипа, Ноар организовал акцию по сбору мусора в одном из лесов Будапешта.