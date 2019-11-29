Шаббат не помеха: в Тель-Авиве запустили автобусы выходного дня

Шаббат не помеха.
В Тель-Авиве запущены автобусы выходного дня. Речь идет о шести маршрутах протяженностью около 300 километров, которые свяжут израильский мегаполис с пригородами.
Нововведение — инициатива мэрии города. Микроавтобусы будут перевозить людей в шаббат, когда общественный транспорт в Израиле почти не ходит. График работы таких автобусов с 8 вечера до 2 часов ночи пятницы и всю субботу.
В мэрии считают, что ввод маршрутов выходного дня поможет привлечь людей в центр города и положительно скажется на бизнесе.
По мнению Ницана Горовица, одного из лидеров Демократического союза, Израиль должен стать светским государством.
У нововведения есть и ярые противники, стремящиеся сохранить религиозные еврейские традиции и ценности в Израиле.
Только в первые выходные реализации новой транспортной программы услугами автобусов воспользовались свыше десяти тысяч человек.
В первое время проезд на в общей сложности 19 микроавтобусах на 6 маршрутах в шаббат бесплатный.