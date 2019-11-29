Шаббат не помеха: в Тель-Авиве запустили автобусы выходного дня

Шаббат не помеха.

В Тель-Авиве запущены автобусы выходного дня. Речь идет о шести маршрутах протяженностью около 300 километров, которые свяжут израильский мегаполис с пригородами.

Нововведение — инициатива мэрии города. Микроавтобусы будут перевозить людей в шаббат, когда общественный транспорт в Израиле почти не ходит. График работы таких автобусов с 8 вечера до 2 часов ночи пятницы и всю субботу.

Это отличные новости. Вершится история. Наконец, в городе появился общественный транспорт по субботам. Мы также рассматриваем ввод маршрута до аэропорта. Не может стоить авиабилет до Берлина 100 шекелей, а поездка на такси в аэропорт — 140 Мейталь Лехави заммэра Тель-Авива

В мэрии считают, что ввод маршрутов выходного дня поможет привлечь людей в центр города и положительно скажется на бизнесе.

По мнению Ницана Горовица, одного из лидеров Демократического союза, Израиль должен стать светским государством.

Мы боролись за это больше десяти лет. И это очень позитивное и знаменательное событие в Израиле. В каком-то смысле, это революция. Это доказывает, что отделение государства от религии просто необходимо Ницан Горовиц один из лидеров Демократического союза

У нововведения есть и ярые противники, стремящиеся сохранить религиозные еврейские традиции и ценности в Израиле.

Подобный шаг — это лобовое столкновение с еврейским менталитетом страны, а следовательно это наносит вред всему израильскому обществу Амиталь Барели глава организации "Хотам"

Только в первые выходные реализации новой транспортной программы услугами автобусов воспользовались свыше десяти тысяч человек.

В первое время проезд на в общей сложности 19 микроавтобусах на 6 маршрутах в шаббат бесплатный.