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Турция

«Сам без мозгов»: Эрдоган ответил Макрону про НАТО

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  Павел Барсуков 
«Сам без мозгов»: Эрдоган ответил Макрону про НАТО
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Reuters
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Турецкий посол в Париже будет вызван во французский МИД — в связи с заявлением президента Реджепа Тайпа Эрдогана в адрес своего коллеги Эммануэля Макрона. В Париже речь сочли оскорблением:

«Он сказал, что НАТО находится „в состоянии смерти мозга“. Обращаюсь к президенту Макрону из Турции, повторю то же самое на саммите: ему самому сначала нужно провериться на предмет смерти мозга», — заявил Эрдоган.

Эрдоган ссылался на мысль французского лидера, которую тот высказал в беседе с журналистами три недели назад, отметив, что Альянс утратил всякую способность координировать действия участников. Заявление Макрона последовало как раз после того, как Турция ввела свои войска на север Сирии — в те регионы, откуда ранее вывели своих солдат США.

Эту «рокировку» Вашингтона и Анкары осудили многие союзники по НАТО, но и слова Макрона они назвали преувеличением.

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