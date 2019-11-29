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Россия

Москва признана лучшим туристическим направлением в мире

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  Марика Димитриади 
Москва признана лучшим туристическим направлением в мире
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Москва выиграла премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город". Помимо российской столицы на это звание претендовали Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города.

На своей странице в "Вконтакте" мэр Москвы Сергей Собянин написал, что в этом году в Москве уже побывали 19,5 млн туристов и 45 млн экскурсантов, приезжавших в российскую столицу на сутки.

Международная премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Ее называют туристическим "Оскаром". Награждение победителей прошло в столице Омана Маскате.

В следующем году гранд-финал премии пройдет в Москве.

Измайловский кремль
Москва-река (со стороны Болотной площади)
ВДНХ
Москва-Сити

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