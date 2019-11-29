Ocean Viking спас 60 человек

60 нелегальных мигрантов спасены у берегов Ливии судном Ocean Viking. Сотрудники гуманитарных организаций утверждают, что среди них — трёхлетний ребёнок и трёхмесячный младенец. Все 60 человек находились на борту переполненной надувной лодки.

Экипаж другого средиземноморского корабля НПО, «Алана Курди», сообщил, что спас ещё 40 человек, включая троих детей.

«Викинг» сейчас ходит под флагом Норвегии. Под эгидой «Врачей без границ» и SOS Mediterrannee он возобновил спасательные операции в июле этого года.

Николя Романюк, координатор SOS Méditerranée:

«Вчера вечером, около семи часов, „Викинг“ и все мы получили электронное письмо, адресованное береговой охране, в котором рассказывалось о судне, которое, возможно, терпит бедствие в зоне ответственности ливийских поисковых сил».

В сентябре европейские страны одобрили новый механизм распределения мигрантов, спасённых в Средиземном море.

До этого страны, наиболее страдающие от притока нелегалов — Италия и Мальта — отказывались принимать у себя суда неправительственных организаций.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), с начала 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 90 тысяч беженцев, более тысячи человек погибли или пропали без вести в пути.