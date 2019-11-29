Правительство Мальты: Йорген Фенек останется за решеткой

Йорген Фенек останется за решеткой. Мальтийское правительство отказало в помиловании бизнесмену, которой проходит по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции. Ранее тот согласился пойти на сделку со следствием и предоставить информацию о заказчике в обмен на решение об амнистии.

Перспектива его освобождения вызвала волну негодования общественности.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил: "О том что амнистия этого господина, предполагаемого организатора убийства, не будем называть его по имени, могла бы иметь решающее значение для раскрытия преступления изначально заявили следователи и генеральный прокурор. Это их предположение." Сам глава кабмина отказался сложить свои полномочия.

Но протестующие сомневаются в прозрачности и беспристрастности расследования, требуют отставки правительства.

"Никто ничего не знает - ни моя семья, ни журналисты, ни население. Поэтому мы здесь. Ситуация доведена до абсурда", - говорит сын убитой журналистки Мэттью Каруана Галиция.

Ранее появилась информация о причастности политиков из ближайшего окружения премьер-министра к преступлению. Бывший руководитель администрации Муската Кит Шембри лишился должности после того, как стало известно о его возможных финансовых связях с Фенеком.

"Возможно, он и не виноват. Но существуют подозрения, что он пытался воспрепятствовать осуществлению правосудия - передать некое сообщение предполагаемому организатору убийства, когда находился под арестом. Хотелось бы понять, о чем именно идет речь?" - заявляет Марк Вуд, главный редактор газеты Times of Malta.

За несколько месяцев до своего убийства в 2017 году Дафне Каруана Галиция писала в своем блоге об отмывании денег через фигурировавшую в "Панамском досье" компанию Фенека и ее связях с мальтийскими политическими кругами.