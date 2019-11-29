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Великобритания

Нападение на Лондонском мосту признано терактом

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  Мария Горковская  Euronews 
Нападение на Лондонском мосту признано терактом
Авторское право
FILE PHOTO/ REUTERS
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В результате нападения на Лондонском мосту погибли два человека, еще как минимум трое получили ранения. Сам злоумышленник, который набросился на прохожих с ножом, застрелен. Мотивы, которыми он руководствовался, до сих пор не ясны.

Правоохранители призывают не делать поспешных выводов, но отмечают его возможные связи с исламистами. К расследованию произошедшего приступили сотрудники контртеррористического управления лондонской полиции.

"Как и следовало ожидать в подобных обстоятельствах, инцидент был изначально классифицирован как связанный с терроризмом. Теперь я уже могу подтвердить: речь действительно идет о теракте. Я также хотел бы отметить, что на поясе у нападавшего было закреплено фальшивое взрывное устройство", - заявил представитель МВД Нил Басу.

О том, что "пояс смертника" ненастоящий не знала группа прохожих, которая попыталась самостоятельно остановить злоумышленника до прибытия спецназа.

Я бы хотел поблагодарить наши службы за их оперативные действия. Они каждый день рискуют собственной жизнью ради нашей безопасности. Я хотел бы выразить глубокую признательность и тем простым людям, которые рискнули собственной жизнью сегодня днем. Это лучшие представители нации.
Садик Хан
мэр Лондона

Лондонский мост и прилегающие к нему улицы оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.

Два с половиной года назад на Лондонском мосту произошел теракт: микроавтобус на полной скорости врезался в толпу людей, погибли 8 человек. В тот же вечер еще одно нападение было совершено в районе Боро-маркет (оно также было квалифицировано как теракт).

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