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Ливан

Новые протесты в Ливане

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  Елена Караева 
Новые протесты в Ливане
Авторское право
REUTERS/Omar Ibrahim
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Новые протесты в Ливане, на этот раз они связаны с введенными банками мерами по контролю за вкладами и циркуляцией наличности.

Еще месяц назад банкиры страны заявляли, что они "очень ждут общей стабилизации обстановки".

Внешний долг Ливана, как сообщается, превысил 100 миллиардов долларов. Дефицит бюджета достигает 10 %.

В конце октября глава ливанского Центробанка Рияд Саламех ездил в Вашингтон обсуждать ситуацию с МВФ. Там порекомендовали увеличить налоги и ввести иные жесткие меры экономии.

Протестующие называют Саламеха вором и одним из тех, кто несет ответственность за ухудшение финансового рейтинга страны на кредитных рынках.

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