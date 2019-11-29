"Зелёная пятница" в Европе

"Пятница ради будущего": сотни тысяч человек в основном школьники и студенты вышли на улицы городов Европы в поддержку международной акции Global Climate Strike ("Глобальная климатическая забастовка"). Экоактивисты призывают власти принять действенные меры в защиту климата.

Вот что говорят участники демонстрации в Афинах:

"Я пришла, потому что когда вы умрете, я еще буду жива и мне придется разбираться с тем, что вы с нами сделали".

"Я здесь, потому что во всем мире сегодня возникла большая проблема, так больше нельзя, скоро может наступить массовое вымирание видов".

В Берлине собравшаяся у Бранденбургских ворот молодежь пообещала проводить подобные забастовки до тех пор, пока власти не отреагируют должным образом. В Германии к акции присоединились жители 500 городов — около 650 тысяч человек. В сентябре в такой же манифестации приняли участие 1,5 млн человек.

В Будапеште к зданию парламента тысячи активистов пришли с требованием к правительству прекратить давать пустые обещания.

Во Франции одной из главных тем выступлений стал протест против распродаж "черной пятницы" , во многих городах демонстранты заблокировали магазины, а также складские помещения интернет-платформы Amazon.

"Мы проводим демонстрацию, что защитить нашу планету от чрезмерного потребления, бесполезных покупок, которые разрушат нашу экоситему, нашу окружающую среду, мы единственное поколение, которое сможет решить эту проблему", — говорит активистка.

Около 300 тысяч человек вышли на манифестации более чем в 110 итальянских городах. К защитникам окружающей среды присоединились участники новой молодежной общественной акции "сардин", разочарованных в политике входящего в правящую коалицию "Движения "5 звезд" и популистов.