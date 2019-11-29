«Последний реликт Маастрихта»

Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу попрощался с журналистами, лично посетив ежедневный отчётный брифинг для прессы. Суббота станет последним его рабочим днём. Юнкер подчеркнул, не будет оставлять никаких подробных инструкций своей преемнице — Урсуле фон дер Ляйен — и лишь попросит её «позаботиться о Европе», которой он отдал почти полжизни:

«Я часто повторял, что евро и я — последние реликты Маастрихстского договора. И вот теперь осталось только евро».

Жан-Клод Юнкер был в числе тех европейских политиков и экономистов, которые в 1992 году подписали в Маастрихте соглашение о введении единой европейской валюты.

«Что касается верховенства закона, то я очень обеспокоен тем, что сразу в нескольких странах к нему относятся с недостаточным уважением».

«Да здравствует Европа!»

Юнкер насчитал в своей биографии 30 лет работы на благо Евросоюза — считая и почти два десятилетия на посту премьер-министра Люксембурга.

64-летний политик пока не знает, что будет делать дальше: во всяком случае, никакой должности ни в структурах ЕС, ни в Люксембурге он занимать не будет.