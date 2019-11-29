Албанское землетрясение: поиски прекращены

Число погибших в результате землетрясения в приморских районах Албании достигло 49, около 800 пострадали.

В пятницу в Дурресе спасатели, к которым присоединились добровольцы со всей Европы, разбирали обломки последнего здания, под которыми могли находиться выжившие или тела погибших. В результате землетрясения магнитудой 6,4 во втором городе страны во вторник обрушились около 30 многоэтажных зданий.

В списке погибших - и невеста сына премьер-министра Албании. 25-летняя Кристи Речи была найдена под завалами вместе с родителями и братом.

В городе Тумане поисковые работы были завершены в четверг. Специалисты пришли к выводу, что под завалами больше нет людей.

Списки погибших были опубликованы министерством обороны Албании в четверг вечером. Зачитывая их в телеэфире, глава ведомства Олта Джачка не смогла сдержать слёз.

Тысячи людей размещены в палаточных городках. Здесь, в палатках, проходят и панихиды по погибшим родным и близким.