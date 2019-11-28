Транспортный хаос ко Дню благодарения

Из-за метелей и снегопадов миллионы американцев вынуждены менять свои планы на каникулы по случаю Дня благодарения. Непогода обрушилась на западные и центральные районы страны. Автодороги не успевают очищать от снега, а в аэропортах отменены сотни рейсов.
А в районе Лос-Анджелеса вместо снегопадов — ливни. На подъездах к аэропорту огромные пробки. Пассажирам рекомендуют выезжать за несколько часов до вылета, чтобы успеть приехать вовремя. Правда, это не спасает от многочасового ожидания, если вылет задерживается.
В северо-восточных штатах из-за снегопадов и ветра около 200 тысяч человек остались без электроэнергии. В Миннеаполисе объявлено чрезвычайное положение. В ряде районов закрыты школы.