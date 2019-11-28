Транспортный хаос ко Дню благодарения

Из-за метелей и снегопадов миллионы американцев вынуждены менять свои планы на каникулы по случаю Дня благодарения. Непогода обрушилась на западные и центральные районы страны. Автодороги не успевают очищать от снега, а в аэропортах отменены сотни рейсов.

А в районе Лос-Анджелеса вместо снегопадов — ливни. На подъездах к аэропорту огромные пробки. Пассажирам рекомендуют выезжать за несколько часов до вылета, чтобы успеть приехать вовремя. Правда, это не спасает от многочасового ожидания, если вылет задерживается.

Если дорогу под снегом уже не видно — можно идти

В северо-восточных штатах из-за снегопадов и ветра около 200 тысяч человек остались без электроэнергии. В Миннеаполисе объявлено чрезвычайное положение. В ряде районов закрыты школы.