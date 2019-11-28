Платье с жемчугом для любимой собачки

Платье в стиле Марии-Антуанетты: кашемир, стразы и жемчуг. Сделано вручную. Это подарок любимой собачке: для обожаемого питомца не жалко 1200 долларов.

В США — «чёрная пятница» и День благодарения, а совсем скоро и Рождество: магазины подарков для домашних животных едва справляются с заказами.

«На эти праздники, по нашей статистике, каждый пятый питомец получит подарков больше — или дороже — чем люди, члены семьи. Учитывая, что домашние животные есть у 70% семей, это огромный бизнес», — утверждает владелица такого заведения в Голливуде.

Мощнейший стимул индустрия получила с развитием онлайн-магазинов. А для тех, кто может себе это позволить — ателье принимают питомцев лично и выполняют любой индивидуальный заказ.

«Можно нарядить их в красное на Рождество, или в голубое — на Хануку. Подобрать подходящую одёжку своей собаке — это же так мило!»

Психологи утверждают, что большой вклад в индустрию вносит современное поколение, с тенденцией к серьёзной «гуманизации» животных: они к комнатной собачке относятся уже не как раньше — к статусной вещи, своего рода модели для демонстрации бриллиантов, а как к собственным детям, для которых ничего не жалко.