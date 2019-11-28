В Праге может быть установлен памятник "власовцам"

Посольство Российской Федерации в Праге предупредило о возможном нарушении Чехией Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности в случае, если власти одного из районов чешской столицы установят памятник генералу Власову.

О таком намерении заявил мэр муниципального образования Павел Новотный: "Я считаю, что РОА заслуживает мемориального камня с напоминанием о гибели 300 человек, состоявших в ее рядах, в Праге в 45-м году. Это должен одобрить муниципальный совет".

Письмо с сообщением о таком намерении Павел Новотный адресовал президенту России.

Российская дипмиссия на это ответила, что "армия Власова - коллаборационистское формирование, созданное нацистским руководством Третьего рейха, и в соответствии с решениями Нюрнберга их деяния квалифицируются как военные преступления".

Власов сдался в плен нацистам в 42-м, в 45-м он был задержан, в 46-м военный трибунал приговорил его к смертной казни.

Месяц назад вандалы осквернили монумент Красной Армии в чешской Остраве, установленный в память воинов, погибших при освобождении Чехии от гитлеровцев.