КНДР: ракеты ко Дню благодарения

КНДР произвела запуск двух ракет неустановленного типа, сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ). По его данным, пуски произведены в сторону Японского моря из уезда Ёнпхо на северо-востоке страны в 17 часов по местному (11 утра по московскому времени).

По статистике Южной Кореи, речь идет о тринадцатом ракетным пуске, осуществленном КНДР в этом году. "Военные Республики Корея внимательно следят за ситуацией и сохраняют боеготовность", - отмечается в заявлении КНШ.

В японском министерстве обороны в свою очередь заявили, что запуск ракет не представлял угрозы для Страны восходящего солнца. По данным береговой охраны, падения ракет или их обломков в эксклюзивной экономической зоне страны не зафиксировано.

"Подобные действия Севера подрывают усилия по ослаблению напряженности на Корейском полуострове, - отреагировал на новость премьер-министр Японии Синздо Абэ. - Наше командование выражает глубокое сожаление и настоятельно призывает Пхеньян положить им конец".

Ряд наблюдателей отмечают, что КНДР приурочила 13-й запуск ракет ко Дню благодарения, напомнив Вашингтону о том, что переговорный процесс по урегулированию на Корейском полуострове находится в тупике.