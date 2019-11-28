Консульство Ирана в Эн-Наджафе в огне

Манифестанты в южноиракском городе Эн-Наджафе ворвались в консульство Ирана и подожгли здание. Это нападение вывело на новый уровень волну насилия и беспорядков, которыми сопровождается протестное движение, направленное на свержение нынешнего правительства.

Демонстранты обвиняют в власти в том, что они пользуются поддержкой Тегерана, и уже не в первый раз атакуют дипмиссии Исламской республики в Ираке. Сотрудники консульства были эвакуированы ещё до того, как разъярённая толпа приблизилась к зданию. После поджога протестующие препятствовали проезду к нему пожарных.

Иракские власти усилили меры безопасности в южных провинциях страны - иранские консульства есть также в городах Кербеле и Басре.

В Басре демонстранты перекрыли дороги горящими шинами; они говорят, что коррумпированность правительства не позволяет стране встать на ноги в период относительного спокойствия, наступившего после десятилетий войн и конфликтов.

Беспорядки нарушили это затишье, и власти предупреждают о том, что ситуацией могут воспользоваться вооружённые группировки, в частности ИГИЛ.

Акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября. Их участники жалуются на ещё большее ухудшение условий жизни, плохое функционирование системы здравоохранения и коммунальных услуг, высокую безработицу.

За последние сутки в столкновениях с полицией были убиты по меньшей мере 5 человек, и число погибших за последние два месяца достигло 345-ти, ещё около 15 тысяч пострадали.