Новый кризис между США и Китаем

Американские флаги и слова благодарности в адрес США. В Гонконге тысячи человек вышли на улицы после того, как американский конгресс принял закон, предусматривающий введение санкций за нарушение прав человека со стороны Китая. Пекин расценил это как провокацию, а протестующие как знак поддержки.

"Я надеюсь, что правительство США действительно выполнит положения этого закона и введет санкции в отношении тех полицейских и чиновников, которые нарушили основные права человека в Гонконге", - говорят участники акции, призывая Европу последовать примеру США.

Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами в вопросе прав человека в Гонконге они проявили завидное единодушие. Одобренный законопроект не только предусматривает возможность введение санкций против официальных лиц КНР, но также устанавливает мониторинг со стороны США за действиями Пекина в рамках соблюдения автономного статуса Гонконга и принципа "одно государство, две системы".

Как и следовало ожидать, это привело в ярость власти Китая. Вот, что заявил официальный представитель МИД КНР: "Гонконг является китайским, а его дела - всецело внутренними делами КНР. Поэтому мы призываем США не вмешиваться, в противном случае Китай предпримет ответные меры, американской стороне придется ответить за свои демарши".

На минувшей неделе после нескольких месяцев протестов в Гонконге прошли всеобщие выборы, сокрушительную победу на которых одержали прозападно настроенные кандидаты от оппозиции.