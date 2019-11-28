Протестующих оттеснили от парламента

В Тбилиси полиция вновь разгоняла манифестантов, блокирующих подходы к зданию парламента Грузии. Протестующие заявляют о намерении ежедневно устраивать мирные акции, не пуская депутатов на работу и вынуждая полицию применять силу.

Антиправительственные протесты начались 14 ноября, когда парламент отказался поддержать реформу избирательного законодательства. проект предусматривал введение пропорциональной системы парламентских выборов вместо мажоритарной. Однако многие представители правящей партии «Грузинская мечта» воздержались в ходе голосования, несмотря на то, что лидер движения, экс-премьер Бидзина Иванишвили ещё летом обещал всячески поддержать реформу.