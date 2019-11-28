Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Грузия

Протестующих оттеснили от парламента

 Комментарии
  Павел Барсуков 
Протестующих оттеснили от парламента
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

В Тбилиси полиция вновь разгоняла манифестантов, блокирующих подходы к зданию парламента Грузии. Протестующие заявляют о намерении ежедневно устраивать мирные акции, не пуская депутатов на работу и вынуждая полицию применять силу.

Антиправительственные протесты начались 14 ноября, когда парламент отказался поддержать реформу избирательного законодательства. проект предусматривал введение пропорциональной системы парламентских выборов вместо мажоритарной. Однако многие представители правящей партии «Грузинская мечта» воздержались в ходе голосования, несмотря на то, что лидер движения, экс-премьер Бидзина Иванишвили ещё летом обещал всячески поддержать реформу.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Видеомонтаж • Павел Барсуков

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.