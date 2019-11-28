Французский депутат предлагает запретить "чёрную пятницу"

Франция по-своему встречает "чёрную пятницу" - пришедшую из США традицию предрождественских скидок назавтра после Дня благодарения. В закон о борьбе с разбазариванием, который в декабре должен поступить на рассмотрение Национального собрания, включена поправка, просто-напросто запрещающая "чёрную пятницу" во Французской республике.

Инициатор поправки - член Социалистической партии и в прошлом министр экологии Дельфин Бато. "Для меня здесь существует две проблемы: первая - это экологический итог "чёрной пятницы", - заявила она в интервью Euronews. - Например, в прошлом году во Франции в эти дни доставка посылок, заказанных по интернету, увеличилась в 10 раз! Со всеми вытекающими последствиями с точки зрения выбросов углекислого газа в атмосферу транспортом, на котором они доставлялись. Вторая проблема - надувательство потребителя, поскольку к "чёрной пятнице" приурочено множество ненастоящих скидок".

В минувший понедельник Дельфин Бато поддержала действующий министр по экологическим преобразованиям Элизабет Борн, назвавшая "чёрную пятницу" "лихорадочным потреблением" и выразившая сожаление в связи с уроном, который наносит окружающей среде эта традиция. С министром согласна крупнейшая во Франции ассоциация по защите прав потребителей UFC-Que Choisir. По ее данным, в "чёрную пятницу" пышным цветом расцветают поддельные скидки, предлагаются на продажу некачественные и поддельные товары.

"Сегодня утром у нас в Пуату сразу несколько владельцев магазинов признались, что ничего не выигрывают на распродажах "чёрной пятницы", а совсем наоборот, - говорит Дельфин Бато. - Они отдают себе отчет, что стали заложниками гигантов интернет-торговли, но вынуждены принимать в этом участие из-за царящей диктатуры".

По прогнозам, в этом году французы потратят в "чёрную пятницу" 5,6 млрд евро; средний бюджет семьи - 239 евро.

Между тем число противников американской традиции не перестает расти. В пятницу несколько десятков экоактивистов заблокировали склад Amazon в пригороде Парижа, протестуя против чрезмерного потребления, символом которого стала эта интернет-платформа. По той же причине около 600 французских компаний примкнули в этом году к бойкоту "чёрной пятницы".