Европа включается в космическую гонку

Европейское космическое агентство включается в космическую гонку. Организация получила от стран ЕС рекордные отчисления в бюджет: почти 15 миллиардов евро. Это в два с половиной раза больше, чем было.

Накануне глава ЕКА Йоханн-Дитрих Вёрнер призвал европейцев стать более «космическими»; по его словам, перед организацией раскрываются масштабные перспективы — как научные, так и прикладные:

«Эти средства пойдут на четыре цели, четыре столпа, как я их называю: наука и исследования, надёжность и безопасность, на прикладные программы, такие как наблюдение за Землёй, телекоммуникации, а также на развитие технологий космических полётов. Так что полномасштабная программа должна позволить нам, к примеру, не просто отслеживать космический мусор, но и собирать его, совершать полёты на низкую орбиту к МКС, а также на Луну и Марс, развивать средства наблюдения за вселенной, искать чёрные дыры и гравитационные волны».

Европейские министры, обсуждавшие бюджет Агентства, не скрывали, что одна из задач — поддерживать возможности европейской науки и промышленности на фоне конкуренции с Китаем и США и растущей вовлечённости частного сектора. Например, SpaceX Илона Маска ещё два года назад обошла европейскую Arianespace на рынке космических запусков, а в области пилотируемой космонавтики у европейцев вообще нет собственного опыта.