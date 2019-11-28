Мама Луны, родившейся с "маской Бэтмена", показала результаты первой операции

Мама Луны, появившейся на свет с маской Бэтмена на лице - с врожденным меланоцитарным невусом, показала результаты первой операции, которую провел краснодарский онколог Павел Попов. Кэрол и Луна Феннер прилетели из США в Россию в конце сентября.

"Я так рада тому, что последовала своим материнским инстинктам и отправилась в Россию", - написала Кэрол на своей странице в Instagram.

Первая операция состояла из двух этапов: непосредственно удаления невуса и затем, через месяц, эстетической процедуры. Малышка все еще носит повязки на голове: именно с этой части тела врач брал кожу для пересадки.

Кэрол Феннер с доктором Павлом Поповым @svetlana.alexutkina

"Луна все время улыбается, играет. На следующей неделе мы поедем домой. Папа очень по ней соскучился", - рассказала мама малышки.

Историю Луны врач Павел Попов увидел в соцсетях. Вскоре он написал матери девочки и предложил свои услуги. Кэрол Феннер искала врачей в США, но ее не устраивал либо результат, либо цена. Феннер была готова согласиться на лечение в Нью-Йорке, но там ей выставили счет в 400 тысяч долларов, и страховка отказалась его оплачивать.

Как сообщалось ранее, каждая операция в Краснодаре обойдется в 25 тысяч долларов, лечение продлится около полутора лет. Точный срок, по словам Кэрол, будет зависеть от того, как будет проходить восстановительный период, и от того, сколько денег семья сможет собрать на операции.