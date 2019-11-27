Франция: новый крестьянский бунт

Садиться за руль трактора, отправляясь работать, для 29-летней Аликс Эрто все равно, что для многих ее ровесниц - садиться за руль автомашины.

Аликс унаследовала от бабушки и дедушки ферму и решила сменить белый халат медсестры на резиновые сапоги и фермерскую робу.

Во Франции в начале этого года по итогам общенациональной конференции был принят новый закон, призванный помочь Аликс и таким, как она. Но эффективность этого закона практически нулевая, говорит молодая женщина.

Мы просто хотим во всеуслышание заявить - если Франция лишится фермеров, это немедленно повлияет на общее состояние экономики, на количество рабочих мест, на функционирование других компаний, и удар будет очень ощутимым Аликс Эрто крестьянка

Еще один упрек Аликс адресует тем, кто пугает потребителей наличием в продуктах пестицидов: "Как только люди узнают, что я работаю на земле, они меня немедленно спрашивают про глифосат, про использование пестицидов, они словно бы стараются меня обидеть".

Для Аликс и таких, как она, манифестации фермеров, которые в среду проходят во Франции, единственный способ быть услышанными властями и обществом: "Я не знаю, как сложится жизнь, смогу ли продолжить семейное дело, остаться в родном доме".

Я хотела работать на земле, которую получила в наследство, но я абсолютно не уверена в том, что смогу это сделать, потому что на мой маленький доход прожить практически невозможно, а подрабатывать на стороне у меня нет времени Аликс Эрто крестьянка

В среду часть автотрасс, ведущих к Парижу, Лион у и другим крупным городам, будет заблокирована такими же тружениками и труженицами земли, как Аликс.

Официальный "Твиттер" префектуры региона Рона-Альпы, на карте указаны пункты, где автомагистрали, ведущие к Лиону, будут заблокированы

Они приедут туда на таких же, как у нее, тракторах. Фермеры протестуют и требуют справедливости.