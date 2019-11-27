Франция: новый крестьянский бунт

Садиться за руль трактора, отправляясь работать, для 29-летней Аликс Эрто все равно, что для многих ее ровесниц - садиться за руль автомашины.
Аликс унаследовала от бабушки и дедушки ферму и решила сменить белый халат медсестры на резиновые сапоги и фермерскую робу.
Во Франции в начале этого года по итогам общенациональной конференции был принят новый закон, призванный помочь Аликс и таким, как она. Но эффективность этого закона практически нулевая, говорит молодая женщина.
Еще один упрек Аликс адресует тем, кто пугает потребителей наличием в продуктах пестицидов: "Как только люди узнают, что я работаю на земле, они меня немедленно спрашивают про глифосат, про использование пестицидов, они словно бы стараются меня обидеть".
Для Аликс и таких, как она, манифестации фермеров, которые в среду проходят во Франции, единственный способ быть услышанными властями и обществом: "Я не знаю, как сложится жизнь, смогу ли продолжить семейное дело, остаться в родном доме".
В среду часть автотрасс, ведущих к Парижу, Лион у и другим крупным городам, будет заблокирована такими же тружениками и труженицами земли, как Аликс.
Они приедут туда на таких же, как у нее, тракторах. Фермеры протестуют и требуют справедливости.