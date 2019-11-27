Синим китам измерили пульс

Впервые ученым удалось зарегистрировать частоту сердечных сокращений синего кита в естественной среде обитания. Зоологи из Стэнфордского университета выявили, что сердце этих млекопитающих работает на пределе. У берегов Калифорнии к телу одной из особей ученые прикрепили специальные "буйки-кардиографы" с присосками. Буйки были спроектированы таким образом, что через 8-9 часов отрывались от тела кита и всплывали на поверхность океана. Там их собирали исследователи.

Анализируя собранные данные, зоологи открыли целый ряд особенностей в работе сердца китов. К примеру оно сокращалось всего 4-6 раз в минуту во время погружений кита для поиска пищи, или движения на большой глубине. Порой пульс снижался всего до двух ударов. При всплытии, когда кит начинает дышать воздухом и восполнять запасы кислорода, частота сердечных сокращений увеличивалась до 30-35 ударов в минуту.

По словам океанологов, именно благодаря удивительной гибкости сердечно-сосудистой системы, кит благополучно выживает в достаточно суровых условиях обитания. Радикальное уменьшение скорости сердцебиения позволяет синему киту сохранять достаточное количество кислорода в крови и оставаться под водой в течение долгого времени.