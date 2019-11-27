Подмосковные коровы протестировали очки виртуальной реальности

В Подмосковье протестировали очки виртуальной реальности для коров. Как отмечается на сайте регионального министерства сельского хозяйства, гаджет позволит улучшить условия содержания животных и поможет снять стресс, благодаря чему, как рассчитывают фермеры, повысится качество и увеличится количество молока.

Очки имитируют летнее поле. При разработке девайса специалисты учитывали особенности зрения коров: они хорошо воспринимают красные оттенки и слабо – зеленые и синие.

Первые испытания очков виртуальной реальности зафиксировали снижение тревожности и "повышение общего эмоционального настроя стада". Как изобретение влияет на удой – покажут дальнейшие исследования.

Очки виртуальной реальности для коров – это уже не первая попытка с помощью технологий поднять коровам настроение. В США фермеры устанавливают в стойлах автоматические вращающиеся щетки, с помощью которых коровам делают массаж. В России работники некоторых ферм включают животным классическую музыку, "расслабляющий эффект которой положительно влияет на молокоотдачу".