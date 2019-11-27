Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Россия

Подмосковные коровы протестировали очки виртуальной реальности

 Комментарии
  Марика Димитриади 
Подмосковные коровы протестировали очки виртуальной реальности
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

В Подмосковье протестировали очки виртуальной реальности для коров. Как отмечается на сайте регионального министерства сельского хозяйства, гаджет позволит улучшить условия содержания животных и поможет снять стресс, благодаря чему, как рассчитывают фермеры, повысится качество и увеличится количество молока.

Очки имитируют летнее поле. При разработке девайса специалисты учитывали особенности зрения коров: они хорошо воспринимают красные оттенки и слабо – зеленые и синие.

Первые испытания очков виртуальной реальности зафиксировали снижение тревожности и "повышение общего эмоционального настроя стада". Как изобретение влияет на удой – покажут дальнейшие исследования.

Очки виртуальной реальности для коров – это уже не первая попытка с помощью технологий поднять коровам настроение. В США фермеры устанавливают в стойлах автоматические вращающиеся щетки, с помощью которых коровам делают массаж. В России работники некоторых ферм включают животным классическую музыку, "расслабляющий эффект которой положительно влияет на молокоотдачу".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.