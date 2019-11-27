Сырный бум в России

Камамбер, Бри, Моцарелла и Буррата. Известные иностранные сыры, но все российского производства.

На сыроварне в подмосковном Королеве спустя пять лет после введения контрсанкций от заказов нет отбоя. И первыми такому бешеному успеху удивились сами производители.

Супруги Ковтуны открыли сыроварню в 2018 году, но уже сейчас спрос превышает их производственные возможности.

Всего они выпускают около 20 сортов, но особым успехом пользуется сыр "Пещерный" с ореховыми и фруктовыми нотками, получивший в прошлом месяце золотую медаль на престижном конкурсе World Cheese Awards.

Предзаказ на этот сыр, который выстаивается в течение 7 месяцев, расписан вплоть до марта следующего года.

Рецепт отрабатывался много лет. Нужно было довести его до ума. Вызревает он в сырном погребе 7 месяцев. Поэтому понять, понравился тебе сыр или нет можно только через 7 месяцев. Это все мои дети. Я их люблю. Мы за ними ухаживаем, говорим о сыре постоянно. Поэтому, это любовь Эльвира Ковтун сыровар

По мнению производителя, сыроварением в России занимались издавна, а теперь из-за контрсанкций эта отрасль снова стала актуальной.

В России мы сырами занимались из поколения в поколение. Наши предки, прадеды занимались сырами в революционное, дореволюционное время. Мы даже экспортировали этот сыр в Европу, в прибалтийские страны. А сейчас действительно сырный бум. Мы восстанавливаем это все, вспоминаем рецептуру наших дедов Вячеслав Ковтун сыровар

За пять лет политики импортозамещения в России в молочной промышленности привела к росту производства на треть.