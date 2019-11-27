Сырный бум в России

Камамбер, Бри, Моцарелла и Буррата. Известные иностранные сыры, но все российского производства.
На сыроварне в подмосковном Королеве спустя пять лет после введения контрсанкций от заказов нет отбоя. И первыми такому бешеному успеху удивились сами производители.
Супруги Ковтуны открыли сыроварню в 2018 году, но уже сейчас спрос превышает их производственные возможности.
Всего они выпускают около 20 сортов, но особым успехом пользуется сыр "Пещерный" с ореховыми и фруктовыми нотками, получивший в прошлом месяце золотую медаль на престижном конкурсе World Cheese Awards.
Предзаказ на этот сыр, который выстаивается в течение 7 месяцев, расписан вплоть до марта следующего года.
По мнению производителя, сыроварением в России занимались издавна, а теперь из-за контрсанкций эта отрасль снова стала актуальной.
За пять лет политики импортозамещения в России в молочной промышленности привела к росту производства на треть.