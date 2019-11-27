В Россию не пустили специалиста по "желтым жилетам" Карин Клеман

Федеральная служба безопасности запретила въезд в Россию французскому социологу и специалисту по протестным движениям Карин Клеман, сообщил ее муж Андрей Демидов. По его словам, ФСБ посчитала, что Клеман "угрожает безопасности" страны. В Москве социолог должна была прочитать лекцию о "желтых жилетах".

"Карин Клеман не сможет принять участие в научной конференции и других мероприятиях в Москве, потому что на границе ей только что объявлен запрет на выезд в Россию в течение 10 лет", - написал он на своей странице в Facebook.

По информации "Коммерсанта", Клеман остановили на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. "Мне сообщили, что ближайшим рейсом меня отправят обратно во Францию", - передает издание ее слова.

Организаторы конференции культурное сообщество "Станция дно" сообщили Euronews, что "судьба мероприятия пока неясна".

Карин Клеман - специалист по протестным движениям, более 20 лет жила и работала в России, была замужем за депутатом Госдумы от "Справедливой России" Олегом Шеиным. В последний год она жила в Париже, где изучала движение "желтых жилетов". Дочь Клеман - гражданка России.