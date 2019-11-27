Украинец изобрёл "кофейные" очки

"Кофе — это не только популярный напиток, но и биоразлагаемый материал", — подумал потомственный оптик из Киева Максим Гавриленко и изобрел очки из кофейного жмыха.
Материал для своего изобретения Максим искал долго. Так, он пробовал работать с мятой, петрушкой, розмарином и даже куркумой.
Кофейная идея, по словам изобретателя, пришла к его жене. Среди преимуществ — цвет; коричневый и черный — самые распространенные оттенки оправ, к тому же жмых можно собирать бесплатно в местных кофейнях. Чем по началу Максим и занимался.
Финансирование своего проекта он получил по средствам краудшифтинга. Бизнес пошел. В настоящее время вышло 2 коллекции кофейных очков. Цены варьируются от 89 до 149 долларов.
Купить "кофейные" очки можно как в интернете, так и в ряде киевских кофеен.
Для нас это очередная возможность сохранить экологию по всему миру, не используя пластиковые оправы, а используя полностью растворимые в природе из отработанного жмыха"
По словам Максима, особым успехом его экоочки пользуются за рубежом.