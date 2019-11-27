Франция скорбит по погибшим военнослужащим

2-го декабря в Париже на центральном дворе дома Инвалидов Франция отдаст последние почести 13-ти военнослужащим, погибшим в Мали в понедельник.

Эти армейские потери, случившиеся в один день, стали самыми крупными для страны за последние три десятилетия.

Семеро солдат были из подразделения, расквартированного в городе По.

Отец одного из них сказал, что его сын готов был отдать жизнь, выполняя воинский долг: "Он отдавал себе отчет, что рискует всем, жизнью в том числе. Но это была его страна и его работа, которые он любил".

Церемонию прощания возглавит президент Франции.

В своем "Твиттере" в день, когда стало известно о трагедии, Макрон подчеркнул, что военнослужащие пожертвовали собой, защищая французов.

В Национальном собрании была объявлена минута молчания по погибшим.

Часть политиков задается вопросом - что Франция, бывшая колониальная держава, контролировавшая когда-то большую часть этого региона Африки, делает на континенте сегодня? Им ответил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Глава правительства подчеркнул: "Без военного присутствия, без технической возможности противостоять врагу, без способности реагировать на вылазки группировок, мы не сможем гарантировать политическую стабильность и экономическое развитие, например, такой страны, как Мали".

Военная операция "Бархан" проводится в Сахеле, тропическом саванном регионе в Африке, находящемся между Сахарой и плодородными землями южнее от нее.

Она началась в 2013-м году, когда президентом Франции был Франсуа Олланд, а цель, которая декларировалась - противостояние тамошним исламистским военным группировкам.

За шесть лет в операции "Бархан" погибли более сорока французских военнослужащих.

В общей сложности на территории государств, которые входят в регион Сахель, в настоящий момент находится свыше четырех с половиной тысяч солдат и офицеров, отправленных туда Парижем.