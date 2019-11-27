Фермеры протестуют во Франции

Французские фермеры, недовольные аграрной политикой властей, отправились в среду утром на тракторах в Париж для проведения акции протеста. Они заблокировали несколько основных дорог столичного региона. Акция организована национальной федерацией профсоюзов землевладельцев. Участники демонстрации осуждают низкие закупочные цены на свою продукцию. Профсоюзы также критикуют соглашения о либерализации торговли, подписанные Францией и Евросоюзом, которые расширяют возможности импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Аграрии заявляют в связи с этим об угрозе импорта дешевых сельхозтоваров, произведенных по более низким стандартам.

Кроме того манифестанты выступают против принятого в прошлом году закона о сельском хозяйстве и продовольствии, который, по их мнению, "не улучшил положение фермеров", а также против запрета на использование глифосата и пестицидов. Они призывают власти "выполнить свои обязательства и превратить обещания в конкретные действия". Представители некоторых профсоюзов потребовали встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фермеры планируют провести акции протеста по всей стране.

Этот период для выступлений аграрии выбрали потому, что сейчас начинаются ежегодные торговые переговоры с крупными дистрибьюторами и они не намерены больше мириться с занижением закупочных цен.