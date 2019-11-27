Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Франция

Фермеры протестуют во Франции

 Комментарии
  Вероника Доваль 
Фермеры протестуют во Франции
Авторское право
رويترز
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Французские фермеры, недовольные аграрной политикой властей, отправились в среду утром на тракторах в Париж для проведения акции протеста. Они заблокировали несколько основных дорог столичного региона. Акция организована национальной федерацией профсоюзов землевладельцев. Участники демонстрации осуждают низкие закупочные цены на свою продукцию. Профсоюзы также критикуют соглашения о либерализации торговли, подписанные Францией и Евросоюзом, которые расширяют возможности импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Аграрии заявляют в связи с этим об угрозе импорта дешевых сельхозтоваров, произведенных по более низким стандартам.

Кроме того манифестанты выступают против принятого в прошлом году закона о сельском хозяйстве и продовольствии, который, по их мнению, "не улучшил положение фермеров", а также против запрета на использование глифосата и пестицидов. Они призывают власти "выполнить свои обязательства и превратить обещания в конкретные действия". Представители некоторых профсоюзов потребовали встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фермеры планируют провести акции протеста по всей стране.

Этот период для выступлений аграрии выбрали потому, что сейчас начинаются ежегодные торговые переговоры с крупными дистрибьюторами и они не намерены больше мириться с занижением закупочных цен.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.