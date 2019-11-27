Кормильцы или враги общества?

Дороги вокруг крупных городов Франции блокируют тракторы: фермеры вышли на массовую акцию протеста. В центре Парижа они прервали движение, вывалив солому прямо на улицы.

Лозунг работников сельского хозяйства — «Макрон, услышь нас!». По их словам, ситуация в отрасли сложилась катастрофическая. В прошлом году правительство приняло закон, который должен был помочь фермерам; например, должны были вырасти закупочные цены на половину наименований сельхозпродукции. Но крестьяне заявляют, что абсолютно никаких положительных сдвигов до сих пор не ощутили.

Блокада Парижской кольцевой

_«Мы правда натерпелись достаточно: сельское хозяйство вымирает, в абсолютно прямом смысле: на прошлой неделе ещё один мой коллега покончил с собой, потому что больше так не мог. Каждый день во Франции два фермера кончают жизнь самоубийством».

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«Уже много лет к этой профессии отрицательно относятся, нас оговаривают, обвиняют нас в том, что мы работаем не так, как надо, что мы травим людей. Для нас это неприемлемо, мы не можем допустить, чтобы нас постоянно унижали».

Конец ноября выбран для протеста потому, что начинаются ежегодные торговые переговоры. Одно из главных опасений фермеров — либерализация торговли, приводящая к поступлению на рунок импортных дешёвых низкокачественных товаров.

Давление экоактивистов фермеры называют не менее разрушительным фактором, чем общая экономическая ситуация. Ограничения и полные запреты на пестициды и гербициды, обвинения в выбросе парниковых газов и издевательствах над животными фактически превращают фермеров, по их словам, из кормильцев во врагов общества.

Давид Шазан, Euronews:

«Фермеры, которые вышли на демонстрацию в Париже здесь, на Елисейских полях, требуют лучших условий труда для себя; но их гнев — часть общего недовольства, которое всего через неделю должно вылиться во всеобщую забастовку».