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Франция

Во Франции могут запретить рекламу "черной пятницы"

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  Lauren Chadwick 
Во Франции могут запретить рекламу "черной пятницы"
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Комитет по устойчивому развитию Франции принял поправку, запрещающую рекламировать "черную пятницу". Ее авторы критикуют акцию за губительный вклад в чрезмерное потребление, которое негативно сказывается на экологии.

"Черная пятница" - распродажи в первую пятницу после Дня благодарения - впервые прошла в США в 2013 году. Этот период считается началом сезона покупок к Рождеству и Новому году, когда магазины часто предоставляют покупателям большие скидки.

Во Франции существуют летние и зимние распродажи, установленные законом. Каждая из них длится шесть недель. Поправка гласит, что реклама "черной пятницы" создает у потребителя ложное впечатление, что он "выигрывает от снижения цен также, как и в сезон распродаж, прописанных в законе".

Поправка была предложена бывшим министром экологии Дельфиной Бато и принята Комитетом по устойчивому развитию. Теперь ей предстоит пройти голосование в Национальном собрании - нижней палате французского парламента.

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Журналист • Наира Давлашян

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