Правозащитники обвиняет полицию Чили

Правозащитники обвиняют полицию Чили в нарушении прав протестующих на основании полученных ими сотен сообщений о случаях злоупотреблений во время разгона демонстраций , в том числе избиений и сексуальном насилии. Во вторник сотрудники Human Rights Watch встретились с президентом Чили Себастьяном Пинейрой и порекомендовали ему провести серию реформ, чтобы не допустить подобного в дальнейшем.

"Силы полиции, отвечающие за восстановление и охрану общественного порядка, совершают, по нашему мнению, серьёзные нарушения прав человека в ходе выполнения своих задач. И если не будут проведены срочные реформы для изменения такой практики, злоупотребления будут продолжаться", - сказал глава американского отделения Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко, добавив, что все поступившие жалобы должны быть тщательно расследованы.

Протесты в Чили не прекращаются с октября месяца. Начавшись из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в столице Сантьяго, они стали поводом для выражения накопившегося недовольства низкими зарплатами, сокращением пенсий и социальных выплат при растущей стоимости здравоохранения и образования.