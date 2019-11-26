Российский спорт в шаге от катастрофы

Лишить РУСАДА статуса соответствия, отстранить Россию от всех международный соревнований на 4 года, лишить Россию на этот же срок всех международных турниров и другие санкции - такие рекомендации дал исполкому ВАДА профильный комитет антидопинговой организации в понедельник. Причина - изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам ВАДА для изучения.

Выслушав объяснения России, комитет по соответствию все-таки сделал вывод: расхождения в базе – не случайность или техническая ошибка, а намеренные манипуляции с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов. Россия обвинения в злом умысле отвергает и призывает дождаться вердикта исполкома ВАДА, который будет озвучен 9 декабря в Париже. После этого у России еще будет возможность подать апелляцию в международный суд по спортивному арбитражу в Лозанне.

В случае обвинительного вердикта российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе - без флага и гимна. При этом ВАДА допустит до старта лишь тех спортсменов, которые докажут непричастность к манипуляциям.