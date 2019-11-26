Шёнбруннский зоопарк представил нового обитателя

В Шёнбруннском зоопарке на окраине Вены - новый обитатель. В конце ноября его руководство представило детёныша белого медведя, родившегося в начале месяца у любимцев публики Норы и Ранзо. Детёнышей родилось двое, но брат-близнец представленного малыша умер в тот же день. Зоопарк обнародовал видеозаписи с камеры наблюдения за вольером белой медведицы. Как пояснил директор Дагмар Шраттер, "это первый малыш Норы, и она прекрасно за ним ухаживает". Тем не менее в дикой природе смертность среди детёнышей белого медведя очень высока, поэтому, заверил Шраттер, "в зоопарке держат кулаки, чтобы все прошло хорошо"! Как известно, малыши белой медведицы рождаются весом 500 граммов, то есть размером с морскую свинку. Они голые и слепые, и главная задача мамы - согреть и накормить. Как можно увидеть на обнародованных кадрах, именно этим Норма и занимается в специальной нище, сооружённой в вольере. У крохи пока нет имени. Если всё сложится удачно, в конце января Нора сможет вывести детёныша на улицу, и тогда публика познакомится с ним поближе. Последний раз детеныши белого медведя рождались в зоопарке Шёнбрунна в 2011 году.