Левада-центр: российская молодёжь мечтает о ПМЖ

Каждый пятый россиянин, а точнее 21 %, хотел бы переехать за границу на постоянное место жительства. Об этом свидетельствует опубликованный во вторник опрос "Левада-центра". Выше этот показатель был лишь в 2013 году, достигнув 22 %.

Среди молодёжи от 18 до 24 лет эмиграционные настроения достигли самого высокого показателя за 10 лет, составив 53 %, отмечают социологи. Некоторый рост эмиграционных настроений за последние пять лет наблюдается и среди россиян среднего возраста: этот показатель впервые достиг 19 %.

Причины решения покинуть страну, упоминаемые чаще других, это:

- желание обеспечить достойное будущее детям (45 %)

- экономическая обстановка в России (40 %)

- высокое качество медицинских услуг за рубежом (35 %)

- политическая ситуация в стране (33 %).

Опрос зафиксировал и рост эмиграционных настроений среди обеспеченных россиян : 28 % из них серьезно задумываются об отъезде, а также среди респондентов с высшим образованием - их доля составляет 26 %.