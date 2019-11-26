"Это какое-то Зазеркалье": глава РУСАДА не видит оснований для оправдания РФ

"Вероятность четырехлетней дисквалификации российской сборной более чем высока", - заявил глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Скандал разразился после того, как ВАДА обнаружила, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения.

Итоговое решение будет принято на заседании ВАДА 9 декабря.

"Это момент истины"

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что не видит никаких оснований для того, чтобы выиграть это дело, поскольку российские чиновники не дали никаких внятных объяснений этим изменениям. "Это вообще какое-то Зазеркалье. Я, откровенно говоря, не понимаю, как можно было передавать подобного рода базу и как можно было не понимать, что подобные изменения будут установлены", - подчеркнул Ганус.

Если исполком ВАДА поддержит рекомендации комитета по соответствию, Россия лишится права принимать у себя международные турниры, в том числе финал Лиги чемпионов-2021, Чемпионат Европы по футболу-2020, чемпионат мира по волейболу-2022 и многие другие. Российские спортсмены смогут выступать на мировых соревнованиях только в нейтральном статусе. Перед этим им необходимо будет доказать, что они не нарушали антидопинговые правила.

Юрий Ганус напомнил о том, что РУСАДА находится в статусе "обусловленного соответствия", для поддержания которого необходимо выполнение двух важных условий – допуск экспертов ВАДА в Московскую лабораторию и предоставление баз данных, а также передача проб по списку, составленному отделом расследований ВАДА.

Но первое условие, по словам Гануса, выполнено не было, поскольку в базу были внесены изменения. При этом глава РУСАДА подчеркнул, что передача этой информации находилась вне компетенции Российского агентства, поскольку организация не имеет доступа к электронной базе данных.

Более того, по словам Гануса, фактически эксперты РУСАДА были отстранены от работы в составе группы, которая занималась этими вопросами, и не получали никакой информации о ходе расследования.

"Сейчас критический момент, момент истины. Необходимо изменить и полностью перезагрузить всю систему управления в российском спорте. Нам нужны новые лидеры, которые будут выводить спорт из данного кризиса. Нам нужны новые подходы к решению проблем", - заявил Ганус.

"Холодная война" против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных решений ВАДА. Он отметил, что российская сторона предоставила все необходимые ответы на вопросы по базе данных. Министр иностранных дел Сергей Лавров также посоветовал не делать поспешных выводов, поскольку "пока это только рекомендации":

"Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы <...> везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам".

Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что "никаких манипуляций с базой не было. <...> Проблема техническая, связана с работой самой системы".

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики, пожизненно отстраненный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций от деятельности под ее эгидой, Валентин Балахничев связал допинговый скандал с "холодной войной" против России:

"Такие обвинения могут быть выдвинуты против любой страны, если подвергнуть ее столь тщательному расследованию. Спорт – часть государственной политики любой крупной державы, и естественно, что эта война ведется целенаправленно".

Балахничев призвал международных спортивных чиновников одинаково относиться ко всем странам. "Россия подверглась очень жестким санкциям, и одновременно другие страны, которые страдают той же допинговой болезнью, не были отстранены".

По мнению Балахничева, вопрос дисквалификации российской сборной должна уже рассматривать не ВАДА, а ООН и ЮНЕСКО, поскольку речь идет о нарушении прав человека. Как считает бывший президент ВФЛА, от решений Всемирного антидопингового агентства российский спорт не пострадает, отдельные спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, "но моральный ущерб, который нанесла и еще нанесет ВАДА Российской Федерации, очень существенный".

Кто виноват?

Ответственность за нынешнюю ситуацию Ганус возложил на спортивное руководство страны - министра спорта Колобкова и "других лиц, которые выше и ниже его по вертикали". "Это трагедия нашего спорта, когда спортсмены будут ограничены в праве участия в международных соревнованиях по причинам, от них не зависящих", - добавил глава РУСАДА.

По мнению Балахничева, вина за допинговый скандал лежит в первую очередь на тренерах и спортсменах, поскольку никакая организация не может отследить момент приема допинга. Но всё же в произошедшем есть и вина организаций, "которые не смогли создать жестких условий, чтобы не было злоупотреблений".

Интернет-полемика

Полемику с главой РУСАДА на просторах интернета развернул лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее Ганус заявил, что выступления под нейтральным флагом – это нормальное явление и спортсмены не должны расплачиваться за ошибки чиновников. После этого Зюганов в своем Twitter написал, что россияне - "народ-победитель, а потому слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо".

Ответ Гануса не заставил себя долго ждать: "Где вы были, когда наш спорт топили, где было ваше беспокойство?" - заявил глава РУСАДА.